نشرت الفنانة اللبنانية ” جيسي عبدو ” صورة لوالدها الراحل عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بمناسبة عيد الأب الذي يوافق 21 من شهر يونيو .

وبكلمات مؤثرة كتبت جيسي عبدو في تعليقها على الصورة ترثي رحيل والدها فقالت : ” هيدا أول عيد الأب بيمرق بلاك .. أكتر شي بيخوفني بحياتي صار هو إنك تتركني وتروح .. قلبي محروق كتير وموجوعة ومكسورة وضايعة بلاك ” .

وتابعت : ” ما بعرف كيف بدي كملها لهالحياة بلا ضحكتك وهضامتك ونصايحك وتفاؤلك وتدقلّي عتلفوني ٤٠ مرة بالنهار .. يا أبو جريج كتير بشعة الدني بدونك ومش حابتها أبدا .. شتقتلك كتير يا بيي يا عيوني إنت انشالله تكون روحك مرتاحة ومبسوطة مطرح ما هيي هلق ” .

يذكر أن والد الفنانة جيسي عبدو كانت قد وافته المنية في شهر مايو الماضي إثر إندلاع حريق هائل في منزله بمنطقة زوق مكايل بجبل لبنان .