جينيفر لوبيز تسقط أرضاً خلال حفل غنائي.. شاهد كيف سيطرت على الموقف!!

تعرضت النجمة العالمية جينيفر لوبيز Jennifer Lopez لموقف محرج في آخر حفل لها بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث كانت تغني على خشبة المسرح عندما انزلقت فجأة وهي تتحرك بكل عفوية.

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واستطاعت المغنية الشهيرة أن تسيطر على الموقف سريعاً بمساعدة الجمهور، فوقفت مرة أخرى واستكملت الغناء دون توقف للحظة واحدة

يشار الى أن هذه المواقف غالباً ما تواجه نجوم هوليوود خلال حفلاتهم. مؤخراً، سقطت النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift أمام الملايين من الجمهور، على المسرح في “ملعب ميتلايف” في نيوجيرسي خلال إحياء حفل هناك.