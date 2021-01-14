بعد طول انتظار من جمهورها، أصدرت الفنانة العالمية ​جينيفر لوبيز​ كليب أغنية ​In The Morning​ على أحد التطبيقات الموسيقية ، كما شاركت متابعيها مقطع فيديو من الكليب في صفحتها الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي حصد في أقل من أربع ساعات ما يقرب من المليوني مشاهدة فضلاً عن إعجاب الآلاف.



وطلبت جينيفر لوبيز من جمهورها مشاهدة كليب الأغنية الجديدة، معلقة عبر صفحتها على مقطع من الكليب :”لقد أحبَّت فتىً أكثر مما أحبت نفسها، أنا متحمسة جدًا لتشاهدوا الفيديو الرسمي لـ InTheMorning إنه مليء بالرمزية حول علاقة مظلمة من جانب واحد وإدراك أنك لا يمكنك تغيير أي شخص آخر … يمكنك فقط تغيير نفسك !!! قم بتنمية أجنحتك وابتعد عن أي شخص أو أي شيء لا يقدر حقًا كل ما تقدمه”.

هذا وطغى على الكليب مشاهد جينفير لوبيز وهي عارية وقد نبت لها جناحان لونهما أبيض كإشارة إلى رمزية المرأة التي تحب بصدق فتعرّي نفسها أمام حبيبها وتكون طيبة وساذجة لكنه لا يستحقها.