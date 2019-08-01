الصفحة الرئيسية فن جيني إسبر تجري عملية لاستئصال ورم حميد

جيني إسبر تجري عملية لاستئصال ورم حميد

بواسطة -
0 28

أجرت الفنانة السورية ” جيني إسبر ” عملية جراحية منذ أيام في أحد مستشفيات مدينة اللاذقية .

وجاء ذلك من أجل إزالة ليف دموي و ورم من البطن .. وأثبتت الفحوصات الطبية أن الورم حميد .

وأقامت جيني بالمستشفى لعدة أيام قبل أن تغادره مساء أول أمس بعد تحسن صحتها .

وتخضع في الوقت الحالي لفترة نقاهة واستشفاء في منزلها حتى تعاود نشاطها الفني خلال الفترة القريبة المقبلة .

وعلى الصعيد الفني تستعد جيني خلال الأيام المقبلة للالتحاق ببطولة الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي ” ببساطة ” من تأليف مجموعة من الكتاب وإخراج فراس إبراهيم .. وإنتاج النجم السوري باسم ياخور الذي يشارك ببطولته برفقة مجموعة من النجوم منهم فادي صبيح ورنا شميس ومحمد حداقي وآخرون .

وسوف ينطلق تصوير العمل خلال الأسبوع المقبل .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.