جيني إسبر تجري عملية لاستئصال ورم حميد

أجرت الفنانة السورية ” جيني إسبر ” عملية جراحية منذ أيام في أحد مستشفيات مدينة اللاذقية .

وجاء ذلك من أجل إزالة ليف دموي و ورم من البطن .. وأثبتت الفحوصات الطبية أن الورم حميد .

وأقامت جيني بالمستشفى لعدة أيام قبل أن تغادره مساء أول أمس بعد تحسن صحتها .

وتخضع في الوقت الحالي لفترة نقاهة واستشفاء في منزلها حتى تعاود نشاطها الفني خلال الفترة القريبة المقبلة .

وعلى الصعيد الفني تستعد جيني خلال الأيام المقبلة للالتحاق ببطولة الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي ” ببساطة ” من تأليف مجموعة من الكتاب وإخراج فراس إبراهيم .. وإنتاج النجم السوري باسم ياخور الذي يشارك ببطولته برفقة مجموعة من النجوم منهم فادي صبيح ورنا شميس ومحمد حداقي وآخرون .

وسوف ينطلق تصوير العمل خلال الأسبوع المقبل .