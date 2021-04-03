كشفت الفنانة السورية جيني إسبر أن ابنتها الوحيدة “ساندي” مسلمة تبعا لديانة والدها، ولكنها قامت بتعميدها أيضا بالكنسية، مشيرة إلى أن ابنتها تعيش في بيت مسيحي معها ورفقة أسرتها وتتربى على طريقتهم، ولكنها تدرس بالمدرسة الديانة الإسلامية وهويتها مسلمة وتعلمها احترام كل الديانات.

وقالت إسبر إن سبب طلاقها من زوجها السابق المسلم من غير دينها، جاء بسبب وصولها معه لطريق مسدود، اختلفت فيه الأهداف والأفكار، وذلك إلى جانب الإهمال والغدر والخيانة التي تعرضت لها رغم محاولتها التغاضي عنها في إحدى المرات، كما كشفت جيني أن زوجها قام بصفعها على وجهها في إحدى المشاجرات واعتبرته أمرا طبيعيا ويحدث في جميع العلاقات كنوع من تفريغ الطاقة السلبية.

وأكدت جيني خلال لقائها مع برنامج “شو القصة” مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، أنها تبحث عن الاستقرار وليست ضد فكرة الزواج لكن النصيب يلعب دوره في هذا الموضوع، إلى جانب وجود الكثير من مقومات الاستمرارية بغض النظر عن وضعه المادي؛ إذ لا يهمها أن يكون ثريا.

وردت جيني على الاتهامات الموجهة إليها بدخولها المجال الفني بسبب جمالها فقط، بأنها إنسانة لديها بعدا ثقافيا ومنطقيا في الحياة وتمتلك موهبة جعلتها تستمر في الفن حتى هذا الوقت، لذلك هي تأخذ أدوارا مؤثرة بغض النظر عن حجمها.

وتابعت جيني: ” تعرضت للكثير من المطبات وواجهت صعوبات كثيرة في بداياتي لكن الطموح وحب التمثيل جعلاني أستمر في المحاولة حتى وصلت إلى ما أنا عليه، رغم أنني فُهمت بشكل خاطئ؛ لأنني منحدرة من بيئة غربية فكان البعض يظنني سهلة لاسيما أنني دخلت الوسط الفني دون خبرة، لكني في النهاية أخذت حقي ونلت أدوار البطولة بفضل صبري واجتهادي”.

وكالعادة أنكرت جيني موضوع مبالغتها في عمليات التجميل، مشيرة إلى أنها تمتلك مقاييس الجمال قبل دخولها الوسط الفني، لكن ملامحها حتما ستتغير مع مرور الزمن ومن الطبيعي أن تهتم بشكلها وجمالها كممثلة.

وعزت جيني سبب عدم وصولها إلى الأدوار ذات الوزن الكبير إلى المنتجين والمخرجين الذين لم يختاروها لأداء هذه الأدوار، مؤكدة أنها ستصل إليها في الأيام القادمة، وأنها تطمح لأداء أدوار مختلفة في المسلسلات العربية المشتركة.

من الجدير ذكره أن آخر أعمال الفنانة جيني إسبر مسلسل “رد قلبي” من إخراج عمار تميم وتأليف فهد مرعي وإنتاج شركة شاميانا، المفترض عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، وتجسد فيه شخصية فتاة تعمل في شركة وتحاول الانتقام من صاحب الشركة لكي تثأر لوالدها.

كما تشارك جيني في مسلسل “ضيوف على الحب” من إخراج السينمائي فهد ميري وتأليف الكاتب سامر محمد اسماعيل وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، إلى جانب مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل “مقابلة مع السيد آدم” وتجسد شخصية جديدة ستكون مفاجأة في المسلسل.