تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جديدة للفنانة السورية جيني إسبر لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين. وفيها بدت بإطلالة اعتبرها هؤلاء مختلفة حيث رأوا أن ملامحها تغيرت إلى حد كبير. وهو ما ركزت عليه التعليقات التي أشار بعضها إلى أن جيني أصبحت نسخة من الفنانة الإماراتية أحلام أو من اللبنانية نادين نسيب نجيم. ومما كتب فيها: “صايرا بتشبه أحلام” و”جيني نسيب نجيم” و”كل فترة بتغير راسا ما عاد عرفناها” و”جيني نجيم وهبي عبود إسبر” و”عنجد حليانة وصغرانة” و”جيني نجيم الشامسي” و”جيني إسبر ع نادين نجيم ع مايا دياب ع مي حريري” و”متغيرة لدرجة ماتعرفها”.







وتبين أنها نشرت الصورة قبل هذا مع صور أخرى على حسابها الخاص على التطبيق وتبين أنها التقطت لها على هامش برنامج “رحلة الملايين” بحسب ما أشارت في تعليقها، علماً أنها حققت أكثر من 56 ألف إعجاب.

ويشار إلى انها تشارك حالياً في مسلسل “انتقام بارد” إلى جانب كل من الفنانين ميلاد يوسف وخالد القيش ونضال نجم ويزن خليل وحسام تحسين بك ووفاء موصللي وربى الحلبي وبلال مارتيني وعبد الرحمن قويدر وسارة الطويل ويارا دولاني وفرح خضر وضيف الشرف فادي صبيح. وهو من تأليف وسيناريو وحوار نعيم الحمصي وإخراج سيف سبيعي وإنتاج شركتَي “غولدن لاين” و”أي سي ميديا”.











