كشفت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم قرار مفاجئ لمحبيها يتعلق بعودتها إلى الفن مجددًا بعد اعتزالها عن مهنة التمثيل، لكن عودتها الجديدة لن تكون كسابق عهدها.

وردت عبد العظيم على استفسارات الجمهور بعدما نشرت صورة لها عبر صفحتها على إنستغرام عندما طالبوها بالعودة إلى التمثيل، لأنهم يشتاقون إلى طلّتها وأدوارها وموهبتها، لترد عليهم بأنها تستعد للعودة إلى الفن ولكن بعيدًا عن التمثيل، دون أن تكشف مزيدًا من التفاصيل.

وقالت الفنانة السورية: “رح أرجع عالفن بس مش عن طريق التمثيل.. مفاجأة رح تعجبكم”.

غموض جيهان في إجابتها زاد من التساؤلات عليها حول طبيعة المهنة الجديدة التي ستدخلها في عالم الفن مجددًا، لتبدأ التكهنات حول ذلك، فبعضهم قال بأنها ستعود مغنية، وآخرون قالوا بأنها يوتيوبرز، وطرف ثالث علق بأنها كاتبة أعمال سينمائية، لتعود الفنانة وترد عليهم بتعليق مقتضب:” لا شي بيخص التلفزيون خليا لوقتا مفاجأة”.



في غضون ذلك تلقت الفنانة أيضًا كلمات من الغزل والإشادة على إطلالتها الجديدة، “كتيير بتجنني، يا محلا القمر، شو هل الجمال”، بينما كتبت إحدى المتابعات:”كان بينها الله يوفقك وتنجحي بكل حياتك واعمالك خبر حلو. كتير”.

أشخاص آخرون هاجموا الفنانة السورية، مؤكدين أنها تقصدت إحداث بلبلة بقرار اعتزالها، بغية منها في تصدر العناوين، وهاي هي الآن تقرر العودة للفن من باب آخر، بعد أن تم تسليط الضوء عليها.

والجدير بالذكر أن جيهان عبد العظيم فاجأت جمهورها بقرار اعتزالها الفن وذلك عندما نشرت عبر إنستغرام صورة قالت فيها إنها تعرف بانتظار جمهورها لعودتها بفارغ الصبر لكنها بعد التفكير مطولا اتخذت قرار الاعتزال بشكل فردي.

وطلبت عبد العظيم آنذاك من جمهورها أن يحترموا حياتها الشخصية لكي تعيش حياتها الأسرية بسلام وأمان، ورغم أنها لم تذكر سبب اعتزالها بشكل واضح لكن المتابعين ربطوا بين قرارها وزواجها.

وصرحت عبد العظيم في إطلالة إعلامية سابقة لها إنها متفقة مع زوجها من بداية زواجهما تقريبا قبل خمس سنوات بالابتعاد عن السينما والتلفزيون قليلا، مُضيفة أنها ابتعدت عن بلدها سوريا وهي حاليا تعيش مع زوجها في مصر ولذلك لا تتلقى الكثير من العروض الدرامية وهي متفرغة لعائلتها في الوقت الحالي، إلا أنها تراجعت فيما بعد عن قرار اعتزالها بشرط أن تكون عودتها قوية وجميلة.

وغابت جيهان عبدالعظيم عن الأعمال الدرامية منذ عام 2016 بآخر عمل لها “مذنبون أبرياء”، قبل أن تعلن اعتزالها التمثيل بشكل رسمي في نيسان 2020.