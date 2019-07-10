حادثة طلاق جديدة في الوسط الفني

كشف المنتج المصري ” أحمد البنا ” في تصريحات صحفية له يوم أمس الثلاثاء عن انفصاله رسميا عن المطربة السورية ” وعد البحري ” بعد زواج دام لسنوات .

وقرر أحمد البنا أن يخرج للإعلان عن ذلك بعد أن انتشرت العديد من الشائعات حول وجود خلافات بينهم كما لاحظ الجميع وكذلك الأوساط الصحفية ظهوركلا منهما على حدة في المحافل الفنية .

فعلق قائلا : ” أن كشفي عن خبر الانفصال في الوقت الحالي جاء نظرا لانتشار العديد من الشائعات حول وجود خلافات بيننا كانت السبب في هذا الانفصال .. لذلك قررت تأكيد خبر الطلاق فعليا أمام الجميع حتى لا نضع مكان لانتشار الشائعات حول أسباب الطلاق بيننا ” .

وأوضح أحمد البنا أن الطلاق تم في شهر ديسمبر 2018 في أجواء هادئة وبمنتهى التفاهم والتراضي بينه وبين وعد .. مشيرا إلى أنه فضل التكتم علي خبر الطلاق مراعاة لخصوصية الحياة الشخصية له و لطليقته وعد البحري .

يذكر أن المنتج أحمد البنا أنتج لوعد البحري العديد من الألبومات الغنائية على مدار سنوات زواجهما .

وأسفر زواجهما عن طفلهما الوحيد ويدعى ” عيسى ” .