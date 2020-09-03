نشر الفنان المصري ” محمد رمضان ” منشورا له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشف من خلاله عن حصوله على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وتضمن المنشور صورة للتأشيرة وكتب محمد رمضان في تعليقه عليها موجها رسالة شكر إلى حاكم دبي الشيخ ” محمد بن راشد ” قائلا : ” شكرا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكرا حكومة دبي على أجمل هدية ” .

وتابع : ” التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي ” .

يذكر أن التأشيرة الذهبية هي من تأشيرات الإقامة طويلة الأجل لدولة الإمارات لمدة تصل إلى 5 أو 10 سنوات .. والتي تمنح لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين .

كما تمنح التأشيرة للمبدعون من أهل الثقافة والفن على أن يكون المبدع معتمدا من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية .