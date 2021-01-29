نشرت الفنانة اليمنية/الاماراتية بلقيس الغلاف الرسمي لألبومها الذي ستطرحه قريباً، تحت عنوان “حالة جديدة” وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت بلقيس في الصورة وهي تحمل مظلة مشتعلة وخلفها البحر، معتمدة إطلالة شتوية بجاكيت جلد باللون الأزرق الفاتح وعلقت كاتبة “البوستر الرسمي لألبومي الرابع #حالة_جديدة المفاجآت تأتي تباعًا ”.

كما شاركت بلقيس مقطع فيديو من كوالس تصوير غلاف الالبوم وعلقت كاتبة:” كواليس تصوير بوستر البوم حالة جديدة بس ابدعت محمد صايغ صوت يا محمد وكل فريق العمل انتو تووووب”.

وكانت بلقيس قد كشفت قبل بضعة أشهر أن ألبومها الجديد سيكون خليجي وعربي واستكملت كل التحضيرات فيه ليكون جاهزاً بأكمل وأجمل صورة لمحبيها الذي تحمسوا للألبوم فور نشرها التيزر، وشوقت بالتالي قبل أيام متابعيها بنشرها إعلان ترويجي أول للعمل الجديد.