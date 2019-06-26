حالة عادل إمام الصحية تثير القلق بعد تأجيل تصوير “فلانتينو” من جديد

بعدما كان من المقرر أن يُستأنف تصوير مسلسل “فلانتينو” للممثل المصري ​عادل إمام​ خلال أيام، وهو الذي توقف تصويره قبل رمضان مما أدى لخروجه من الموسم الدرامي الرمضاني الماضي وتم تداول أخبار حينها أن وعكة الممثل المصري عادل إمام الصحية كانت وراء التأجيل، تم تأجيل تصوير المسلسل من جديد لمدة 3 أشهر.

وفي التفاصيل فقد قرر صناع العمل تأجيل التصوير الذي كان من المقرر أن يبدأ خلال ايام لمدة 3 أشهر دون اعطاء اي تفاصيل اضافية حول سبب التأجيل.

ومع خبر التأجيل الجديد خرجت العديد من الأخبار والتعليقات التي اشارت الى ان سبب ذلك يعود لتدهور حالة الممثل المصري عادل إمام الصحية وبالتالي لن يستطيع استكمال تصوير العمل في هذه المرحلة.