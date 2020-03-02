حبس حسام حبيب زوج شيرين عبد الوهاب لمدّة سنة.. والسبب!

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة حكماً بمعاقبة الفنان المصري ​حسام حبيب​ زوج الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بالحبس لمدة عام كامل، وذلك بعد اتهامه في مقتل المنتج ياسر خليل أمام منزله، بعدما أشهر السلاح الناري في وجهه.

وصرحت الجهة التي تولت الدفاع عن ياسر خليل، أن موكلها كان تقدم ببلاغ رسمي ضد حسام حبيب، خلال شهر كانون الأول الماضي ٢٠١٩، بعدما قام وآخرين بالتوجه إليه والتعدي عليه بالضرب بالأسلحة، مما تسبب في إصابته.

وأسفرت التحقيقات من تقديم الطرفان للمحاكمة الجنائية، ببراءة المنتج ياسر خليل، ومعاقبة حسام الدين حبيب بالحبس لمدة عام، والتعويض بقيمة ١٠ آلاف جنية.