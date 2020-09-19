شارك الفنان اللبناني “نيكولا معوض” جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بأحدث صوره له شهدت ظهور حبيبته الجديدة، والتى استطاعت أن تخطف الانظار بجمالها الأوروبي اللافت”.

وظهر نيكولا معوض فيها مع حبيبته التي لم يعلن عن اسمها، موجهاً لها رسالة، وتفاعل معه متابعيه، متسائلين عن موعد الزفاف. كما أشاد البعض بجمالها، وشبهتها إحدي المتابعات بالنجمة التركية “بيرين سات” بطلة مسلسل العشق الممنوع الشهيرة التى تُعرف لدي الجمهور العربي بـ “سمر”.

وعلي الصعيد الفنى، يتحضر الفنان ​نيكولا معوض​ لإطلاق الجزء الثالث من “برنامج ​قعدة رجالة​” مع الفنان المصري ​خالد سليم​ والممثل السوري ​قيس الشيخ نجيب​ وهو من إخراج هيثم عزو، ومن المقرر عرض البرنامج في 26 الشهر الحالي على شبكة قنوات OSN. وقد تم تصوير الحلقات في شهر يوليو/ تموز الماضي، ومن الممثلات والفنانات المشاركات في الموسم الجديد، ​أصالة​، ​نيللي كريم​، ​نادين نسيب نجيم​ وفيفي عبده.

كما يُشارك النجم اللبناني نيكولا معوض في بطولته “مسلسل خيط حرير” الذي ينتمي لنوعية الدراما المطولة، حيث يتضمن 45 حلقة، ويتم عرضه خارج الموسم الرمضاني، وتخوض بطولته مي عز الدين، ويشاركها كل من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، نسمة النجار، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك.