شاركت الفنانة زينة مكّي متابعيها لحظة تقدُّم الملحن نبيل خوري بطلب الزواج منها رسمياً بصورة مفاجئة أثناء إجرائها تمارينها الرياضية في النادي.

ونشرت مكّي مقطع فيديو من اللحظة الاستثنائية التي عاشتها، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت كاتبة”: برغم الأوقات الصعبة التي تمرّ بها كما جميع اللبنانيين، وكتبت: “رغم كل ما نمرّ به وبلدنا، ورغم كل الحزن الموجود في قلبي وقلبه، نبيل هو السبب يدفعني إلى الوقوف يومياً”.

وتابعت: “بنُص زعلي وبنُص تعصيبي، وبنُص تمريني اليوم بيقللي: بدِّك تصيري مرتي؟”، مضيفة: “أنا التي لم أتخيّل أنني قد أقدم على هذه الخطوة في حياتي، حتى دخل هو على حياتي. نعم، أكيد نعم”.

وختمت زينة مكي كلامها: “وعفكرة، انتَ يللي خلّيتني اسمع الموسيقى أحلى”.