وجه المخرج والممثل الإماراتي ​حبيب غلوم​ زوج الفنانة البحرينية ​هيفاء حسين رسالة تهنئة​ لابنه المهندس خالد بمولودته الجديدة وذلك في صفحته على موقع للتواصل الاجتماعي.

أبارك لإبني المهندس خالد وزوجته سارة قدوم إبنتهما الغالية (غايه) جعلها الله من مواليد الخير والسعادة ويبارك في عمرها ويسعدهم يارب @KhaledHAlattar pic.twitter.com/EpacidaCsc — الدكتور حبيب غلوم (@HabibGalattar) January 20, 2021

وكتب حبيب غلوم :”أبارك لإبني المهندس خالد وزوجته سارة قدوم إبنتهما الغالية (غاية) جعلها الله من مواليد الخير والسعادة ويبارك في عمرها ويسعدهم يارب”.

وكان ​خالد العطار​ أعلن يوم الأربعاء من خلال صفحته هذا الخبر السعيد فكتب :”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أنعم الله علينا بقدوم غاية، اللهم أقر عيننا بها وأنبتها نباتاً حسناً واجعلها قرة عينٍ لنا واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى”.