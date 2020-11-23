رد الفنان الاماراتي حبيب غلوم، زوج الفنانة البحرينية هيفاء حسين، على الاعلامية الكويتية مي العيدان بعد مقارنتها بينه وبين ابنه يوسف من زوجته الأولى.

فقد أوضح حبيب غلوم، في حديث مع برنامج “اي تي بالعربي”، أن يوسف ابنه أجمل منه بالطبع، ويعتبره ولي العهد، وله مكانة خاصة لأنه أول من نطق كلمة بابا، وعن مقارنة مي العيدان بينهما قال إن العيدان زميلة وصديقة وهي دائما مشاكسة، ولكنها لا تقصد شيئا، وهذه أشياء تحدث على السوشال ميديا وكانت تشاكسه هو وزوجته وهذا أمر طبيعي وهذه شخصيتها وهو ما يعطيها النجاح.

ولفت حبيب غلوم إلى أنه لم يغضب من العيدان، وتصرفها لم يزعج هيفاء حسين، خاصة أنها صديقة لها ودلل على حديثة برده على تغريدة مي العيدان مازحا: “حلت دنياج الغالية الله يحفظك ويسعد أيامك وزيدي في الغزل دربج خضر” وكذلك ردت زوجة هيفاء حسين قائلة “افا عليج الغالية ما أزعل منك، وبعدين أي كلمة حلوة في حق زوجي تسعدني وتجعلني فخورة فيه”.

أما بخصوص الانتقادات التي طالته وزوجته في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال غلوم لا توجد مشكلة بالنسبة إليه؛ لأن الحب لا يعرف الأعمار، مشيرًا إلى أن بينه وبين هيفاء حسين 16 عاما.

وأكمل: “عندما بدأ مشروع الزواج بيننا كنا على علم بالفارق العمري، ولكن الحب أكبر من كل هذه الفروقات”، وأشار إلى أن الانتقادات التي تأتي مقارنة بالآلاف من الداعمين لهما لا تعتبر شيئا.

وكانت العيدان قد نشرت صورة غلوم وابنه الشاب، عبر “إنستغرام”، مشيرة إلى أن الأب أكثر وسامة من الابن قائلة: “صورة يوسف ابن الفنان حبيب غلوم.. الصراحة الأب أحلى.. عسى بس الفنانة هيفاء حسين ما تزعل مني.. عاد عزيزة أم سعد”.

وسريعا ما ردت عليها هيفاء حسين، قائلة:”افا عليج الغالية ما أزعل منج وبعدين أي كلمة حلوة في حق زوجي تسعدني وتجعلني فخورة فيه”.

وقامت العيدان بالرد على تعليقها، قائلة:” كفو يا أم سعد أحب الروح الرياضية عاد انتي غالية علي وما أتحمل زعلج أبدا”.