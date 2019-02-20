حبيب كلوي كارداشيان خانها لتنفصل عنه نهائيا.. شاهدوا مع من!

أكدت إحدى الصحف العالمية مؤخرا أن حبيب نجمة تلفزيون الواقع ​كلوي كارداشيان​ “تريستان تومسون” أقدم على خيابنتها بشكل متكرر، وهو الأمر الذي أدّى إلى انفصالهما بشكل نهائي.



ليتبين فيما بعد أن تومسون خانها مع صديقة شقيقتها ​كايلي جينر​، والتي تدعى “جوردن وودز”.



وأكدت هذه الصحيفة أن كارداشان سعيدة للغاية كونها تعيش حياة “الأم العزباء”، لافتة إلى أن النجمة تشك بخيانة حبيبها لها خلال فترة أعياد الميلاد.



من ناحية أخرى، كان “تريستان تومسون” قد أقدم على خيانتها قبل ولادة طفلتهما “ترو” بأيام.