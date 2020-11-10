أثارت الفنانة التونسية عائشة عطية موجة من الجدل، أمس الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، بعد اعلانها عن حملها في الشهر الرابع خارج إطار زواج.

وقالت عطية، عبر حسابها على انستغرام، ”اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعي، خارج نطاق الزواج. أنا في الشهر الرابع. حكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، و انشاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي”.

وأضافت: ”أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، و عشنا قصة حب من طرفي أنا، و حبلت منو أما مشا و خلاني… محبنيش… و منعرش بش يستعرف ببنتي و الا لا..بالقانون أكيد بش إكون بوها. أما قدام الناس؟؟؟ و قدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمني و لا بش يرحم بنتي”.



وأوضحت: “اللي عملتو أنا غالط.. أما متحكموش عليا، وإلا على طفلة اغتصبوها وإلا على صغير جا في (الحرام).. كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر.. بنتي بش نسماها (مايا).. منعرش شنوا مصيرها.. أما انت كمرا خلي مصيرك خير مني.. حب، أما استحفظ على روحك، عيش أما أعرف حدودك، مترميش روحك، أمان متعيشش القلق اللي أنا نعيش فيه كل يوم ومخبيتو”.

ونشرت عائشة عطية صورة أخرى كشفت فيها عن بطنها، عارية وعلقت قائلة: “هذا ليس فيديو موسيقي ولا فيلم ولا مسلسل تلفزيوني، هذه حقيقة، سأتحدث عنه أكثر في الأيام القادمة.. لم أكن أتوقع مثل هذا الدعم الكبير، أنا ممتن جدًا لك.. سعيد جدًا! رسائلك مصدر سعادة ودعم كبير”.

وعائشة عطية هي ممثلة ومغنية تونسية، ولدت 8 فبراير 1991، واشتهرت بدور “نجلاء” في المسلسل التونسي ناعورة الهواء، كما قدمت أعمالًا من بينها: “أنا عائشة”، وهو فيلم قصير عُرض عام 2016، و”بسلامتو” وهو فيلم مصري عُرض عام 2017، و”العربي بن مهيدي” وهو فيلم جزائري عُرض عام 2017 أيضًا.