بدأ رجل الأعمال التركي الشهير أوموت أفيرجان في علاقة حب جديدة مع الممثلة التركية الشابة ميليسا شانولسون بعد وقت قصير من إنهاء علاقته التي استمرت 4 سنوات مع النجمة التركية توبا بويوكستون .

وذكرت صحيفة حريات التركية أن أوموت أفيرجان شوهد، يدًا بيد، لأول مرة، مع حبيبته ممليسا شانولسون، في منطقة نيشانتاشي بمدينة إسطنبول، وهما يقضيان وقتا سويا، ونقلت الصحيفة عن حبيب توبا بويوكستون السابق رده على سبب تواجده مع ميليسا شانولسون البالغة من العمر 23 عاما في نيشانتاشي: “كانت لدينا زيارة روتينية للطبيب”.

يأتي ذلك بعد نحو شهر من إعلان بويوكستون خبر انفصالها بشكل رسمي عن أفيرجان لتحسم الجدل بعد العديد من الأخبارالمتداولة حول انفصالهما حيث خرجت أخيرا توبا التي عاشت مع أوموت علاقة حب استمرت لمدة أربع سنوات، لتؤكد وقوع الانفصال قبل بضعة أشهر وتنفي حقيقة عودتهما.

على صعيد اخر، تداول محبوتوبا بويوكوستن، صورة لها تظهر فيها برفقة والدها وابنتيها (مايا)، و(توبراك) من زوجها الممثل التركي أنور صلايلك.