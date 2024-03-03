تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي وعلاقتها به، مؤكده أن أصدقاء مقربون أخبروها أنه عندما توفى كان لا يزال يحبها.

لقاء حورية وهيثم أحمد زكي

روت حورية فرغلي خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم” الكثير من تفاصيل علاقتها بالراحل هيثم أحمد زكي وقالت “قابلت هيثم عند أستاذ خالد يوسف لما كنا بنعمل فيلم “كف القمر” وعرفت إن دوري هيكون معاه، أنا أكبر منه بـ6 سنين، كنا أصحاب في الكواليس ويوم عيد ميلاده روحنا بيته كان بيت هادي جدا، كان وحيد، كان يطلب الأكل ويسيبه بالأيام من غير ما حد يساعده في توضيب البيت، أنا بقيت بعمل كده، أنا حبيته جدا في الأول مش حب راجل لست لكن في وقت ميلت ليه”.

وتابعت لتحكي كيف انتهى الأمر بينهما وقالت حورية فرغلي: ” هيثم أحمد زكي كان غيور جدا، كنا بنصور مسلسل دوران شبرا ووالدة الفنان هاني عادل توفيت، روحت أقدم ليه التعازي في نص اللوكيشن بتكلم معاه، راح هيثم جابني من شعري في وسط اللوكيشن وضربني وشتمني، وفي الآخر قالي يا “طنط”، أنا كل اللي قاله مأثرش فيا لكن كلمة “طنط” دي كانت درس إني معرفش واحد أصغر مني ولو بيوم”.

وأضافت حورية فرغلي: “أنا اتقالي والله أعلم دا حقيقي ولا لأ، أنه هيثم أتوفى وهو لسه بيحبني، لأنه حاول كتير إننا نرجع لكن كان الموضوع وصل لحته خطر”.

حورية فرغلي

حورية من مواليد 18 أكتوبر عام 1977 وسط حياة مليئة بمحطات كثيرة ومعوقات صعبة، نجحت في تجاوزها بإراداة حديدية، ومقاومة الآلام في سبيل التمسك بالحياة، إذ أنها لم تعرف طريقًا لليأس والاستسلام، برغم ما واجهته من معاناة.

أبرز أعمالها

ومن أبرز المسلسلات التي شاركت بها: الشوارع الخلفية، الحالة ج، دوران شبرا، حكايات بنات، سيدنا السيد، ومن أبرز الأفلام: قلب الأسد، القشاش، رد فعل، حلم عزيز، كلمني شكراً، عبده موتة، نظرية عمتي.

حورية فرغلي ملكة جمال مصر

وحصلت الفنانة حورية فرغلي على لقب ملكة جمال مصر لعام 2002، ولكنها تنازلت عنه بعدها بفترة قصيرة، وذلك بسبب ما تعرضت له من شائعات جعلتها تخاف أن يؤثر ذلك على سمعتها الشخصيىة.

أحدث أعمال حورية فرغلي

على الرغم من التخبط الكبير في الحياة الفنية لـ حورية فرغلي خلال السنوات الماضية، على إثر الأزمة الصحية التي تعرضت لها، وأثرت على نشاطها الفني بشكل كبير، إلا أن حورية إستطاعت خلال هذا العام أن تتجاوز أزمتها بنسبة كبيرة، وتعود للساحة الفنية بقوة، من خلال عدة مشاريع فنية.

عودة الفنانة حورية فرغلي في هذا العام من المقرر انها ستكون من خلال بـ 4 أعمال تتنوع بين الدراما والسينما.

ومن أول وأبرز هذه الأعمال، هو مسلسل تلاتيني وكان من المقرر عرضه في رمضان 2023 المنقضي، والذي سيجمعها لأول مرة مع نبيلة عبيد، إضافة إلى مسلسل “المدينة الجامعية”، كما ستشارك قريبا في ببطولة فيلمين.

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