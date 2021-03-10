حالة من الجدل الشديد أثيرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت أحد الصفحات التى تحمل اسم الفنانة «إيمي سمير غانم» صورة لها بالحجاب مرفقه بالتعليق علي لسان إيمي يقول: “وحشتوني النهاردة هيكون أول يوم ليّا بالحجاب.. ادعولي بالثبات”، وانتشرت الصورة بشكل سريع من قبل روّاد السوشيال ميديا.

الأمر الذي تسبب في شائعات اعتزالها الفن خصوصًا وأنها غابت عن المشاركة في مسلسلات رمضان العام الماضي ولم يذكر إسمها ايضا في أعمال الموسم الرمضاني المقبل لعام 2021. إلا أن هذه الصور مفبركة وقديمة، وقد عادت وتصدر محركات البحث لسعي جمهورها للتأكد من حقيقة اعتزالها الفن، فضلًا عن تلقيها رسائل كثيرة من أصدقائها وزملائها لمعرفة حقيقة ارتدائها الحجاب.

ونفي مصدر مقرب من النجمة الشابه إيمي سمير غانم ما تردد عن اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب، وأوضح أنه مجرد شائعة، وأن الصورة المتداولة قديمة، وأنها لا تعلم شيئا عن هذا الحساب المزيف.

وتردد الفترة الماضية أن الفنانة إيمي سمير غانم تحضر لعمل فني جديد تعود به للدراما الرمضانية في 2021 ولكن حتى الان لم يعلن بشكل رسمي علي مسلسلها الجديد، وتردد أيضا انها تقوم بدراسة أحد الأعمال السينمائية التي من المقرر أن تبدأ في تصويرها عقب اجازة عيد الأضحى المقبل تمهيدا لطرحه بدور العرض خلال فترة رأس السنة، وحتى الان لم يتم الاستقرار علي أبطال العمل أو الجهة المنتجة له .

يُشار إلى أن آخر أعمال النجمة إيمي سمير غانم، كان مسلسل “سوبر ميرو” الذي عُرض في موسم رمضان 2019، ويشاركها البطولة والدها النجم الكبير سمير غانم، وحمدي الميرغني، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ملك قورة وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج وليد الحلفاوي.