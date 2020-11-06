تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غريب من نوعه للناشطة السعودية أفنان الباتل، تحدّت فيه الجمهور من خلال قيامها بشرب كوب من القهوة كان فيه “ذبابة”.

كما ونشرت الباتل التحدي من خلال حسابها على موقع سناب شات، معلقة أنه من يقوم بشرب كوب القهوة هذا، سوف تعطيه مبلغ 100 ألف ريال، أي ما يقارب 27 ألف دولار أمريكي، لتقبل والدتها وقامت بشرب كوب القهوة.

افنان الباتل تتحدى ان يشرب احد كوب القهوة بالذبانة مقابل ١٠٠ ألف ريال!



هل تقبلون التحدي ؟ pic.twitter.com/8FZYvJuPdC — GDOSE (@GoldenDose) November 5, 2020

وروت الباتل تفاصيل التحدي: “طبعا أنا شفت الذبانة ومن باب الاستعباط قلت اللي تقدر تشرب الكوب بعطيها 100 ألف ريال لاني توقعت يقولون انقلعي إنت وتحديك ولكن أمي فاجئتني وقالت لي الرسول يقول الذبانة جناح داء وجناح دواء وشربت كوب القهوة كاملة ما شاء الله وأنا ودي أنحاش وأقطع لساني وشولة هالتحدي”.

كما وتابعت: “طبعا كلنا طايرة عيوننا وصراخ صراخ انتبهي لا تبلعينها.. طلعت ذهينة ما شاء الله حطت الذبانة فوق ثلجة وشربت كوب القهوة”.

ووثّقت أفنان الباتل في المقطع لحظة تحويل مبلغ 100 ألف ريال من حسابها في البنك، لحساب والدتها. بعد أن خسرت التحدي قائلة: “يا للأسف خسرت التحدي”.