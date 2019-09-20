حذاء بوسي شلبي الغريب يثير الجدل في مهرجان الجونة

التقاليد الغريبة هي سمة المهرجانات في كل أنحاء العالم ودائما ما تظهر موضات غريبة في الملابس أو الأحذية أو غيرها من الإكسسوارات، وفي مهرجان الجونة كانت اول من ظهر بتقليعة غريبة في الملابس المذيعة بوسي شلبي، والتي أطلت في اللحظات الأولى من وصولها إلى مدينة الجونة الساحلية، وهي ترتدي حذاءً غريب الشكل، ما عرضها للسخرية من بعض المتابعين عبر “إنستغرام”، إذ بدا الحذاء وكأنها تسير على كرتين بدلاً من الكعبين.

من ناحية أخرى، استقرت إدارة المهرجان على إسناد مهمة تقديم حفلي الافتاح والختام، إلى الممثل الشاب باسل الزارو، وسيقدم الزارو الحفلين “أونلاين” في بث مباشر على الصفحة الرسمية للمهرجان.

