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حذاء بوسي شلبي الغريب يثير الجدل في مهرجان الجونة

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boussy

التقاليد الغريبة هي سمة المهرجانات في كل أنحاء العالم ودائما ما تظهر موضات غريبة في الملابس أو الأحذية أو غيرها من الإكسسوارات، وفي مهرجان الجونة كانت اول من ظهر بتقليعة غريبة في الملابس المذيعة بوسي شلبي، والتي أطلت في اللحظات الأولى من وصولها إلى مدينة الجونة الساحلية، وهي ترتدي حذاءً غريب الشكل، ما عرضها للسخرية من بعض المتابعين عبر “إنستغرام”، إذ بدا الحذاء وكأنها تسير على كرتين بدلاً من الكعبين.

من ناحية أخرى، استقرت إدارة المهرجان على إسناد مهمة تقديم حفلي الافتاح والختام، إلى الممثل الشاب باسل الزارو، وسيقدم الزارو الحفلين “أونلاين” في بث مباشر على الصفحة الرسمية للمهرجان.

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