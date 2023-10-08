أثارت الفنانة شيري عادل حالة من الجدل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما حذفت صورها مع زوجها الفنان طارق صبري، وحيرت متابعيها إن كانا انفصلا أم هناك مشاكل بينهما.

انفصال شيري عادل

رد طارق صبري على هذه الشائعات في تصريحات صحفية قائلا “إن علاقتهما على ما يرام، وربما هناك خلل في حساب شيري أدى إلى هذا الخطأ”.

قصة حب شيري عادل وطارق صبري

يذكر أن شيري عادل وطارق صبري أعلنا زواجهما في أكتوبر 2022، وتحدثت شيري عن علاقتها بزوجها قائلة خلال لقاء مع برنامج The Insider: نعرف بعض من 6 سنين من أيام مسلسل “بنات سوبر مان” وأصحاب جدا وحصل مواقف وحاجات مش هلحق أحكيها، الصداقة تحولت لحب، لكن الموضوع كان فجأة.

وعن بداية قصة حبهما قالت شيري عادل ” مش عارفة أقول لحظة معينة ويمكن محتاجة برنامج كامل عشان أحكي”.

شيري عادل وطارق صبري فضلا الاحتفال بزواجهما في حفل عادل بسيط جمع الأهل والأصدقاء المقربين، وأكدت شيري أنها كانت تتمنى أن تقيم حفل الزفاف على البحر.

الجدير بالذكر أن شيري عادل شاركت في بطولة فيلم “عادل مش عادل” مع النجم أحمد الفيشاوي، وإخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال ومن المقرر عرضه قريبا بدور العرض السينمائية.

من هو طارق صبري؟

طارق صبري هو ممثل مصري من مواليد 6 أغسطس عام 1980 درس في كلية الهندسة جامعة القاهرة وتخرج من قسم الهندسة المعمارية، ثم قرر دراسة التمثيل فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 2010 وتخرج من قسم التمثيل والإخراج وذلك في عام 2014، قدم مسرحيات ولكن على مسرح المعهد وبشكل احترافي، قدم بعدها العديد من الأعمال الفنية المتنوعة

طارق صبري بدأ مسيرته الفنية عندما عمل كمراسل تلفزيوني ثم عمل كمذيع وذلك قبل أن يتطرق إلى عالم التمثيل رغم أنه متخرج من كلية الهندسة، شارك بعد ذلك في عدة أعمال فنية متنوعة فقدم أول دور له في سيت كوم بعنوان “بيت العيلة” وذلك في عام 2009،

ثم قدم دور متميز في مسلسل “الشك”.وذلك في رمضان عام 2013 أمام نخبة من النجوم، ثم كان له دور متألق مع الزعيم الفنان عادل إمام من خلال مسلسل “أستاذ ورئيس قسم” والذي تم عرضه في رمضان عام 2015،

توالت أعمال طارق صبري الفنية بعد ذلك حتى قدم آخر أعماله وهو مسلسل “الاختيار 2” في موسم رمضان 2021 والذي تناول بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجه الخطر الذي تعرضت له البلاد إثر سقوط جماعة الإخوان الإرهابية.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »