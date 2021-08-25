قامت إدارة موقع ” يوتيوب ” بحذف أغنية ” إيه اللذاذة دي ” للفنان ” محمد الشرنوبي ” بعد ساعات من طرحها على خلفية النزاع القائم بينه وبين المنتجة ” سارة الطباخ ” .

حيث خاطبت سارة الطباخ إدارة يوتيوب وطلبت حذف الأغنية بدعوى أنها صاحبة حقوق الطبع والنشر وأرسلت العقد المبرم بينها وبين محمد الشرنوبي .

وكان قد حذر محمد الشرنوبي في مقطع فيديو له نشره مساء أمس من حذف الأغنية من على يوتيوب حيث كان يتوقع ذلك مثل ما حدث عند طرحه لأغنية ” قلبي ارتاح ” ولذلك طالب الجمهور بالاستماع لها قبل حذفها .

يذكر أن أغنية إيه اللذاذة دي من كلمات محمد يسري وألحان محمد الشرنوبي وتوزيع جلال حمداوي .. وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب .