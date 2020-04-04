حرب كلامية بين ريهام سعيد وريم البارودي .. والسبب ” تسجيل مسرب “

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي تسجيل صوتي منسوب للفنانة ” ريم البارودي ” خلال حديثها مع أحد الأشخاص مهاجمة الإعلامية ” ريهام سعيد ” وتعاتبه على دفاعه عنها .

فقالت : ” أيمن سليم برقبة وضفر ريهام سعيد بتقارن مين بمين يا أهبل كده هعتبرك أهبل بالنسبة ليا وجزمة زينة برقبة ريهام سعيد ” .

وتابعت ريم : ” دي واحدة فاجرة بينطبق عليها إذا خاصم فجر .. دي واحدة مكروهة ربنا اداها كل حاجة وسلب منها كل حاجة .. خليها كدا ربنا بيعذبها أكتر وأكتر اللهم لك الحمد أنا عندي ناس زي الفل حواليا ” .

وعلى الجانب الآخر علقت ريهام سعيد على ذلك بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من حلقة لبرنامجها صبايا الخير تتحدث فيها عن من يخونون العشرة وناكري العيش والملح .

كما تلقت سؤالا من أحد المتابعين حول علاقتها بريم البارودي لتجيب ريهام سعيد قائلة : ” ريم ماتت بالنسبة لي ” .

ثم نشرت ريم البارودي عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها تطلب فيه من متابعيها عدم الرد على من وصفتهم بالمرضى النفسيين وبعدم الانسياق وراء أي أزمات أو الرد على أحد في أي خصومة خاصة وأن هناك من يحاربها بسبب برنامجها الذي تقدمه حاليا على قناة النهار .