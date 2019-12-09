حرب كلامية بين نسرين أمين ومحمد سامي بعد وصفه لها ب ” ممثلة درجة خامسة “

خرج المخرج المصري ” محمد سامي ” بتصريحات قوية لجريدة الوطن المصرية حول الفنانة المصرية ” نسرين أمين ” والتي كان قد تعاون معها مسبقا في عام 2016 في مسلسل ” الأسطورة ” .

حيث تحدث محمد سامي عن نسرين أمين واصفا إياها بإنها ممثلة درجة خامسة ” كومبارس ” وامتداد للفنانة المصرية ” عائشة الكيلاني ” .

كما أشار إلى إنها تشعر بالغيرة تجاه زوجته الفنانة ” مي عمر ” بعد خلافات كانت قد نشبت بينها وبين سامي خلال تصوير مسلسل الأسطورة والتي اتهمته فيها بحذف عددا من مشاهدها بالعمل من أجل مي عمر .

فقال : ” مشكلة نسرين أمين أنها بتغير من زوجتى مى عمر وهي كانت السبب الرئيسي وراء أزمتي أيضا مع ياسمين صبري ” .

وأضاف : ” اتهمتني إني ضيعت عليها فرصتها .. هي نسرين أساسا عملت إيه فى الدراما المصرية من بعد الأسطورة ؟ .. هي فاكرة نفسها نجمة دراما نسرين هتفضل ممثلة درجة خامسة دي إمكانياتها وربنا خلق كل فنان عنده مستوى من الموهبة ودرجة معينة من الجمال ” .

وأكد محمد سامي على أنه من المستحيل أن يعمل مع فنان هاجمه من قبل في أعماله الفنية .

لتخرج الفنانة نسرين أمين للرد على تلك التصريحات عبر حسابها على موقع ” تويتر ” وكتبت : ” الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور .. الحمد لله على نعمة القبول الحمد لله على نعمة الشكل الجميل .. الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالي من أي بلطجة أو قضايا مريبة .. الحمد لله على نعمة الموهبة اللي الجمهور بس هو اللي يحكم عليها بدون زعل ” .

وكانت قد كشفت نسرين أمين في تغريدة سابقة لها أيضا أنه تم حذف مشاهدها بسبب الفنانة مي عمر وكتبت حينها : ” لو كنت أعلم أن مسلسل الأسطورة بطولة المدام مرات المخرج أم عدسات ملونة ما كنت بدأت .. إنها الكوسة في أوضح صورها ” .