فُجع الوسط الفنى في بوليوود والجمهور حول العالم خلال اليومين الماضيين، بخبر وفاة النجم الهندي “سوشانت سينغ راجبوت”، البالغ من العمر 34 عاماً، والذي عثرت الشرطة الهندية عليه منتحراً بطريقة مآساويه حيث شنق نفسه داخل منزله بمدينة باندرا في مومباي. وأوردت التحقيقات أنه كان يعانى من الإكتئاب الحاد.

فيما تداولت مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس صورًا شهدت لحظة خروج الجثمان من المستشفى وسط دموع عائلته، وصور اخري لمراسم الدفن والتي يتم بها حرق الجثمان حسب الديانة التي يتبعها، وقد لاقت الصور انتشارًا واسعًا وساد الحزن بين النشطاء وبين محبي الفنان .

كما نعى راجبوت عدد كبير من نجوم بوليوود من بينهم النجمة الهندية “بريانكا شوبرا” التى أعربت عن صدمتها وحزنها الشديدين بعد وفاته، وقامت بنعيه عبر صفحتها الرسمية بـ “تويتر”، من خلال تعليق على صورة تجمعهما، حيث كتبت: “إنني مصدومة. لا بدّ أنك كنتَ تعاني من الكثير من الألم. أتمنى أن تكون في سلام أينما كنت يا صديقي. رحلت باكرا. لن أنسى أبدا محادثاتنا حول الفيزياء الفلكية عند شروق الشمس.. الكلمات تفقد معانيها. فلترقد روحك بسلام سوشانت. تعازيي للعائلة وللجميع الحزينين لهذه الخسارة الفادحة”.

I'm stunned. U must have been in so much pain. I hope u are at peace wherever u are my friend. Gone too soon.I’ll never forget our conversations about astrophysics at sunrise.Words cease to make sense. RIP Sushant. My condolences to the family & everyone grieving this huge loss pic.twitter.com/tA5CmNsRJC — PRIYANKA (@priyankachopra) June 14, 2020

يُذكر عن الفنان الهندي سوشانت سينغ راجبوت أنه من مواليد يوم 21 يناير 1986، وقد نجح مؤخراً في صناعة اسماً لنفسه في بوليوود بعد سنوات من العمل في الدراما التليفزيونية، وكان أول أعماله السينمائية فيلم Kai Po Che، أما أبرز أعماله فهو فيلم Drive، بينما انتهى مؤخراً من تصوير فيلم Dil Bechara ولكن لم يتم تحديد موعد عرضه بعد.