خرج هشام عاشور، عن صمته للرد على انتقاد باسم سمرة لمشاركته في أعمال فنية رفقة زوجته الفنانة نيللي كريم، حيث أكد أن باسم لم يقصد إهانته أو التقليل من شأنه، بل وجه كل اللوم والعتاب على الفنان رامز جلال، الذي استدرجه وصوره وهو يتعجب من مشاركة هشام في أعمال فنية.

رد زوج نيللي كريم على تصريحات باسم سمرة

وقال هشام عاشور في فيديو له، عبر حسابه الشخصي بـ إنستجرام: باسم سمرة ممثل محترف وبإذن الله هشتغل معاه في يوم من الأيام، الفنان اللي معاه صوره ونزلها، “حاجة في قمة البيئة وسفيقة جدًّا”.

رامز جلال وهشام عاشور

كما وجه هشام عاشور رسالة لـ رامز جلال، قائلًا: “الله يكون في عونك يا ابني، هو دا الضحك بالنسبة لك؟، كده هتجيب فلوس يعني!، لا دمك خفيف ولا لذاذة، زعلان منك والله”.

على الجانب الأخر، كان باسم سمرة فوجئ بوقوعه في فخ ومقلب رامز جلال ضمن برنامج “رامز جاب من الآخر”، برفقة الفنان أحمد السقا، ليعقب قائلا: “انت متفق معاه، انت ايه اللي جابك، يا ابن الذين، كده يا رامز مش انت قايل حوار يا ابني زي الناس”.

ضحايا برنامج رامز جلال 2024

كشف برومو برنامج “رامز جاب من الآخر” الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج “رامز جاب من الآخر”، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

ومن بين لاعبي الكرة إمام عاشور، ومحمود كهربا، وغادة إبراهيم، وعمرو يوسف، ومحمد عبد المنعم، وعلي البليهي، لاعب نادي الهلال السعودي.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، بينهما خلاف أو منافسة.

ونشر الفنان رامز جلال عبر صفحته الرسمية علي موقع “إنستجرام” خلال الأيام الماضية، بوستر برنامجه الجديد “رامز جاب من الآخر”.

وعلق علي الصورة قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم، وكل سنه وانتوا طيبين”.

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