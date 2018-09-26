حروف اسم عمرو دياب تاتو على جسد دينا الشربيني

كشفت الممثلة دينا الشربيني في حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي عن تاتو جديد تزينت به في ظهرها.

وتردد مؤخرا أن دينا نقشت “ع د الحياة” في إشارة إلى أول حرفين من اسم عمرو دياب، ولكن ماتزينت به دينا الشربيني ليس كذلك، فهو مجرد “الحياة” أما الحروف الواردة فهي مجرد زخارف على طريقة الرسم العثماني.

وظهر أيضا مع التاتو علامتي infinity أو “اللانهائية” ∞ مرة من خلال “التاء المربوطة” و نقطتي الياء، ولكن ربما الأمر مجرد زخرفة فقط وغير مقصودة.

ومن المعروف أن دينا الشربيني لديها وشمين سابقين الأول بتاريخ ميلاد والدها، والثاني باسم والدتها “ليلى”، وكان الفنان عمرو دياب أٌعجب بطريقة كتابة “ليلى” فطلب من راسم الوشم تصميم اسم ألبومه الجديد “كل حياتي”.

وكانت دينا الشربيني تعرضها لحملة انتقادات واسعة بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، ودافع عنها عدد من الفنانين مثل منى زكي وكندة علوش وعمرو أديب.