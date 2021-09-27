كشفت الفنانة ” منة فضالي ” عن تعرض منزلها لحريق وذلك بعد إندلاع النيران في المطبخ ونجاتها ووالدتها من الموت ولكن أصيبت الأخيرة بإصابات في يديها .

فكتبت منة فضالي في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” الحمد لله قدر الله وماشاء فعل .. كنا هنموت المطبخ ولع باللي في وأمي ايديها اتحرقت .. الحمد لله الحمد لله ” .

كما نشرت منة فضالي مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام من المنزل لتبين من خلاله آثار الحريق وقالت في تعليقها عليه : ” الحمد لله على كل شئ .. كنا هنموت المطبخ ولع وأمي إيديها اتحرقت .. الحمد لله قدر الله وماشاء فعل ” .