قدم عدد من نجوم الفن واجب العزاء في الفنان أشرف عبد الغفور في مقابر الأسرة بطريق الواحات في مدينة السادس من أكتوبر، أمس 4 ديسمبر الجاري.

وحرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء في المقابر، منهم: أشرف زكي، ماجدة زكي، أحمد حلمي، محمد فراج، كريم فهمي، أحمد رزق، بسمة

ريهام عبدالغفور في عزاء والدها

وظهرت ريهام عبد الغفور في بعض اللقطات وهي تتلقى عزاء والدها الراحل، وبدا على ملامحها الحزن والارهاق.

ريهام عبد الغفور في عزاء والدها

أول تعليق من ريهام عبد الغفور بعد وفاة والدها: مش مصدقة

من ناحية أخرى، نعت الفنانة ريهام عبد الغفور والدها النجم أشرف عبد الغفور الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، الأحد 3 ديسمبر، عن عمر ناهز 81 عاما، إثر حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وكتبت ريهام عبد الغفور عبر حسابها على Facebook: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا انا لله وانا إليه راجعون..مش مصدقة والله إني بكتب عنك أنت كده .. حتوحشني أوي يا حبيبي”.

منشور ريهام عبدالغفور على فيسبوك

نعي ريهام عبد الغفور لوالدها

وتابعت: “توفي إلي رحمة الله تعالى أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا. الجنازة اليوم الأثنين الموافق 4 ديسمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطه بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر، أرجوا قراءة الفاتحة والدعاء لأبي”.

ريهام عبدالغفور تغير صورتها الشخصية على فسيبوك لصورة مع والدها الراحل

كما قامت بتغيير صورة حسابها الشخصية لصورة لها وهي تقبل والدها.

ريهام عبد الغفور ووالدها

ووقع الحادث مساء أول أمس، وكان الفنان أشرف عبد الغفور برفقة زوجته، وتم نقلهما لمستشفى زايد التخصصي لكنه رحل إلى الرفيق الأعلى.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل الحادث، وتبين من التحريات والمعاينة أنه أثناء استقلال أشرف عبد الغفور، سيارة ملاكي بالطريق الدائري اتجاه الواحات، اصطدمت به من الخلف سيارة، قيادة “مهند. ا”، 33 سنة، فنان تشكيلي، ما أدى إلى تهشم الجزء الخلفى للسيارة بالكامل، وتهشم السيارة المتسببة من الأمام.

أشرف عبد الغفور

ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الغفور مشاركته في مسلسل “رشيد” الذي عرض في رمضان 2023

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