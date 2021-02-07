أثارت تغريدة عبر موقع تويتر من حساب يحمل اسم رشا حسن حسني موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وان رشا ابنة حسن حسني كانت قد توفيت منذ سنوات بمرض السرطان.

وفي التفاصيل، فقد نشر حساب يحمل اسم “رشا حسن حسني” صورة للفنان الذي توفي العام الماضي وعلقت كاتبا: “لو ضحكك في يوم ادعيلوا بالرحمه”.

وقد اثارت هذه التغريدة حالة من الجدل بين الناشطين على موقع تويتر حيث استغرب الكثيرين انتحال صفة المتوفاة بهدف كسب اللايكات والمتابعين.

المرحومة كان اسمها رشا….



ايه يا رشا… إنتي بتغردي من القبر؟ — Naser_Saaleh (@Naser_Saaleh) February 6, 2021

بهذهِ الطريقة الطالح يخرب على الصالح — الشاعر عيسى الجديبا الحربي (@5yZ59Ar) February 6, 2021

يذكر ان حسن حسنى كان قد توفي، في 30 مايو 2020، عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة وفى تكريمه الأخير بنقابة المهن التمثيلية تذكر حسن حسني ابنته رشا بجملة “عاوز أشوفك يابنتى” التي رحلت عام 2013 بعد صراع من المرض

.توفيت رشا ربيبة الفنان حسن حسني مصابة بمرض السرطان، الذي ظلت تعاني منه لأشهر، حتى رحلت عام 2013. وكان والدها يرسل التقارير الطبية الخاصة بها إلى أحد المستشفيات الكبيرة بألمانيا، وجاء الرد أن الحالة حرجة ومتأخرة ولا جدوى من العلاج، وشاء القدر أن يرسل هذا التقرير في نفس يوم وفاتها بمستشفى “الشروق” بالمهندسين، الأمر الذي سبب صدمة كبيرة لوالدها.