حسام جنيد بعد طلاقه من إمارات رزق: تركت باباً واحداً للصلح بس انكسر وتمزق واحترق

خرج الفنان ​حسام جنيد​ عن صمته بتعليق اول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلانه طلاقه عن زوجته الممثلة امارات رزق : “كنت تارك باب واحد للصلح، بس هالباب انكسر وتمزق واحترق.. اسف وطن اسف إحساس.. يا بابا بحبكون كتير.. بس هيك الحياه بدا، الله يبعتلكون ايام حلوه انتو عيوني.. والله يوفق امكون يارب ويبعتلا ايام حلوة”.

يشار إلى أن لحسام وإمارات طفلان هما “وطن” و “إحساس” من زواجهما الذي تم في العام 2013 وشهد العديد من الأخبار التي رافقت إنفصالهما اكثر من مرة .