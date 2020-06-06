بعد تداول أخبارا خلال الساعات القليلة الماضية حول نشوب خلافا بين الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” وزوجها الفنان ” حسام حبيب ” وصل إلى التراشق بالألفاظ وتدخل الفنان ” أحمد سعد ” لتهدئة الأمر .

خرج حسام حبيب للتعليق على هذا الخبر من خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” معربا عن استيائه من مدعين الصحافة على حد وصفه .

فكتب قائلا : ” أنا كتبت تويتة ومسحتها احتراما للسادة الصحفيين الشرفاء .. أما الأشخاص التانية مدعيين الصحافة فحسبي الله ونعم الوكيل ” .

وتابع : ” اتقوا الله أن تخوضوا في أعراض الناس .. موتوا بغيظكم ” .

وفي تغريدة أخرى أكد حسام حبيب على محاسبته لمن تسبب في نشر هذه الشائعات فقال : ” إن شاء الله مش هنسيب حقنا ” .