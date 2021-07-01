فاجأ حسام حبيب، جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، برسالة مؤثرة لوالده يعلن له فيه أنه قد سامحه، وذلك بعدما وجه الأخير رسالة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حسام حبيب، صورة لوالده وعلق عليها: “وأنا ما أقبلش أبداً إنك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي برده غصب عني بغير على أبويا مهما أذتني ومهما عملت لأنك عارف إني عمر ماهمني رأي حد فيا يهمني بس رضا ربنا عني”.

وأضاف حساب حبيب، في رسالته، “وانا هاعمل زي ربنا سبحانه وتعالى ما أمرني (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)”.

واعتبر الجمهور أن هذه الرسالة بداية صلح بينهما، بعدما تعرضا لخلافات خلال الأيام الماضية بعدما تم تسريب مكالمة لوالده وهو يتحدث فيها عن نية ابنه بالزواج على شيرين عبدالوهاب سرًا.

وعلق والد حسام على منشور نجله الذى تضمن تقبل اعتذار والده، وكتب في التعليق: “ربنا يعزك ونفسي أشوفك أحسن واحد وزوجتك المحترمة فخر لمصر والعرب نجمتنا الأولى اللى شرفت عيلتنا وزرعت الحب ليك حق تحبها وتعشق تراب رجليها زي ما قالت عليك”.

وكان التسجبل الصوتي المسرب المنسوب لوالد حسام قد أثار جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ بعض رواد السوشيال ميديا يتداولون هذا التسريب الذي يتحدث خلاله عن علاقة ابنه حسام بزوجته شيرين عبدالوهاب، والتي تزوجها منذ ما يزيد عن عامين تقريبًا، ويكشف والد حسام حبيب خلال التسريب المنسوب إليه، عن وجود خلافات بين نجله وزوجته شيرين ووالدتها.