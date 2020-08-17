ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر مفاده أن المخرج المصري طارق العريان، طليق الفنانة السورية أصالة نصري، يستعد لدخول القفص الذهبي.

وجاء في التفاصيل أن الفتاة الشابة التي يواعدها العريان تدعى “نيكول سعفان” وهي أرمنية سورية مقيمة في مصر وهي الفتاة نفسها التي تسببت في إنهاء علاقة العريان بزوجته السابقة أصالة، وفق ما ورد عبر صفحات عدة على مواقع التواصل.











وشوهدت نيكول إلى جانب العريان في الساحل الشمالي المصري حيث يتواجد الفنان المصري عمرو دياب والممثلة المصرية دينا الشربيني لتصوير مشاهد “الكليب” الخاص بدياب لأغنية “يا بلدنا يا حلوة”.

كما ورد أن نيكول تتواجد مع العريان في كل مكان سواء في السهرات والعمل. ولفتا الأنظار إليهما بسبب الرومانسية التي كانت واضحة مما رجّح أن العريان أصبح جاهزاً لينقل هذه العلاقة إلى الضوء أخيراً.

ويذكر أن علاقة العريان بأصالة انتهت بعد حوالي 14 عاماً من الزواج والتي أثمر عنها طفلان توأم هما آدم وعلي. وكان السبب الرئيس للطلاق كما نَشِر سابقاً هي الخيانة الزوجية.