كشف الفنان المصري ” حسن أبو الروس ” عن تعرضه لمشكلة خلال تواجده في مطار إسطنبول منعته من الدخول إلى تركيا واضطر إلى البقاء في المطار لمدة 8 ساعات حتى تمكن من التواصل مع الحكومة المصرية التي تدخلت لحل الأمر .

فكتب حسن أبو الروس في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” النهاردة تعرضت لموقف غريب جداً يمكن لأول مره يحصلي .. وأنا داخل مطار تركيا ومعايا الڤيزا قرروا ميدخلوناش وقعدنا في المطار ٨ ساعات ” .

وتابع قائلا : ” الحمد لله عرفت اوصل لحكومتنا اللي وقفت جنبنا واهتموا بالموقف بجد وبعتولنا ناس دخلتنا تركيا رافعين راسنا .. بجد شكرا للسادة المسئولين على اهتمامهم بالمصريين في الخارج .. تحيا مصر ” .

كما تحدث حسن أبو الروس عن تفاصيل الواقعة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” عمرو أديب ” في برنامجه الحكاية فقال أنه كان يقضي شهر العسل مع زوجته في المكسيك ثم سافرا إلى تركيا لاستكمال رحلتهما هناك .

وأضاف أنه قبل سفره استخرج فيزا أونلاين لدخول تركيا لكنه فوجيء عندما وصل إلى مطار إسطنبول أن السلطات هناك لم تعترف بالفيزا التي استخرجها ولم يكن بإمكانه العودة لمصر أو حتى دخول البلاد .

وأشار أبو الروس إلى أنه بعد كتابته لمنشور على فيس بوك يحكي من خلاله المشكلة ويطلب المساعدة فوجيء برقم خاص يتصل به وكان أحد المسئولين في السفارة المصرية هناك والذي طمأنه على أنهم سيساعدوه وأرسل له موظفين لإنهاء إجراءاته والتي انتهت في خلال دقائق فقط .