أدلى الفنان ” حسن أبو الروس ” بتصريحات لصحيفة اليوم السابع علق من خلالها على الشائعات التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية حول إنفصاله عن زوجته مصممة الجرافيك ” غادة والي ” .

حيث انتشرت شائعات تفيد بإنفصال حسن أبو الروس عن زوجته بعد غيابها عن التواجد معه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وأن كلا منهما قد ألغى متابعته للآخر على موقع إنستجرام .

فأكد حسن أبو الروس على أن ما تم تداوله هو مجرد شائعات ولا علاقة لها بالواقع ونفى إنفصاله عن زوجته غادة والي .. كما أشار إلى أنه مازال يتابعها على إنستجرام وهي كذلك .

يذكر أن الفنان حسن أبو الروس كان قد احتفل بزفافه على مصممة الجرافيك غادة والي يوم 19 يونيو الماضي في ملاهي زيد بارك بالشيخ زايد .