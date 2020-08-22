علق الفنان ” حسن الرداد ” في تصريحات له خلال اللقاء الذي أجراه على هامش عرض فيلمه الجديد ” توأم روحي ” على شائعة إنفصاله عن زوجته الفنانة ” إيمي سمير غانم ” .

في بداية حديثه أشار حسن الرداد إلى أن توأم روحه هي زوجته ووالدته .. وأكد على أن ما يتم تداوله بين الحين والآخر عن إنفصاله عن إيمي سمير غانم يروج له صحفيون مرضى على حد قوله .

فقال : ” بعض الصحفيين المرضى لا ينتموا للصحفيين المحترمين .. الصحفي راجل محترم مهذب بيحترم قلمه والموقع اللي بيكتب فيه ولازم يكون عنده مصداقية لكن فيه بعض الناس دخلاء على المهنة ” .

وتابع : ” بيحاولوا يجيبوا أي شهرة ليهم بيعملوا إشاعات على الشخصيات المشهورة .. وأنا مبردش على الحاجات دي خالص .. الكلاب تعوي والقافلة تسير ” .