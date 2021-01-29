نفّذ الممثل المصري ​حسن الرداد​ والممثل السعودي ​مهند الحمدي​ مقلباً، بالفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​، في كواليس برنامج “The Masked Singer”.

ونشرت سيرين عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه حسن وهو يتعاون مع مهندس الصوت في البرنامج، للقيام بالمقلب بسيرين من دون أن تدري، فحاول إلهائها حتى يتمكن مهندس الصوت من وضع ثعبان بلاستيكي على رقبتها، وفي إستمرار الغناء بالكواليس لم تنتبه سيرين إلى الثعبان، الذي وضع على رقبتها ثم أمسكته بيديها وصرخت.

وعلقت سيرين على الفيديو، قائلة: “انتوا ركزوا على حسن كيف عم يلهيني وحمدي كيف بدو يعمل فيي ضرب ومحتار من وين بدو يبلش ومهندس الصوت يللي ما عم يصيب دينتي وأنا يلي بعد ربع ساعة نقزت”.





