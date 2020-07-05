شارك الفنان المصري حسن الرداد جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”بمجموعة من الصور أحيا بها ذكري وفاة شقيقه “فادي” الذي توفي قبل 17 عاماً، مطالباً متابعيه بالدعاء له وقراءة الفاتحة، يأتى ذلك بعد 3 أيام من إحياء الذكرى الـ 16 لرحيل والده.

حيث أرفق الرداد تلك الصور المدمجه له مع شقيقه بالتعليق، فكتب: “الذكرى السنوية ال١٧ لأخى #فادى_الرداد، ألقاك فى الجنة إن شاء الله يا حبيبى، أرجو قراءة الفاتحة على روحه.”، وتفاعل الآلاف مع صور شقيق الفنان حسن الرداد وأكد الكثيرين علي الشبه الكبير بينهما .

وفي سياق آخر، رد كلا من الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم على الشائعات المتداولة التى تفيد بإنفصالهما مؤخراً، وذلك على طريقتهما الخاصة، فنشر الرداد صورة تجمعهما عبر حسابه بـ إنستجرام، مكتفيا بأيموجي “قلب”، وذلك بعد التعليقات على الصورة التي نشرها لجميع أفراد عائلته معلقا عليها: “عائلتي أهم شىء فى حياتي”، مما جعل بعض متابعيه يتساءلون عن عدم وجود زوجته فى الصورة؛ كما قامت إيمي بنشر فيديو يجمعهما عبر حسابها من كواليس “مسلسل عزمي وأشجان” الذى جمعهما منذ عدة سنوات، معلقة عليه: “هو ده اللى عندى.. مات الكلام.. سلاموا عليكوا”.