أعلن المنتج ” جمال العدل ” في تصريحات لبرنامج ” The Insider بالعربي ” عن إنسحاب الفنان ” حسن الرداد ” من مسلسل ” ضد الكسر ” والذي كان مرشحا لبطولته مع الفنانة ” نيللي كريم ” .

وأشار جمال العدل إلى أن سبب إنسحاب حسن الرداد من المسلسل هو أنه لم يستطع تجاوز حزنه على وفاة والدته التي رحلت عن عالمنا في شهر يناير الماضي .

كما نفى العدل ما تم تداولته بعض المواقع عن ترشيح حسن الرداد لبطولة مسلسل ” حرب أهلية ” مع الفنانة ” يسرا ” .

يذكر أن مسلسل ” ضد الكسر ” من بطولة نيللي كريم ومحمد فراج ومصطفى درويش وهشام إسماعيل وتارا عماد ولقاء الخميسي .. ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وإنتاج جمال العدل .. ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021 .