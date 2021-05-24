حذر الفنان ” حسن الرداد ” من أحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي تحمل إسم زوجته الفنانة ” إيمي سمير غانم ” ويتابعها أكثر من مليون ونصف متابع في انتحال لشخصيتها .

حيث أكد حسن الرداد على أن إيمي سمير غانم لا تمتلك أية حسابات على فيس بوك وسوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مؤسسي هذه الصفحة وإغلاقها .

فكتب حسن الرداد في تعليقه على صورة هذا الحساب قائلا : ” أرجو عدم التعامل مع هذه الصفحة المزيفة وتناقل أخبار عن إيمي سمير غانم حيث إنها صفحة لشخص منتحل شخصية إيمي ” .

وتابع : ” وإيمي ليس لديها أي صفحة على الفيسبوك وسوف أتخذ الإجراءات اللازمة تجاه صاحبة أو صاحب الصفحة ” .

ثم أعلن حسن الرداد بعد ذلك عن أنه تم إغلاق هذه الصفحة فقال : ” تم إغلاق الصفحة المزيفة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المسئولين عن هذه الصفحة ” .