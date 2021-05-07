رد الفنان المصري حسن شاكوش على ما مواطنته الإعلامية ريهام سعيد ووصفها له بأنه عدو خلال حلولها ضيفة على برنامج “شيخ الحارة والجريئة”.

وفي فيديو نشره عبر حسابه على انستغرام عرض فيديو لريهام سعيد وهي تشكره لأنه غنى لها في عيد ميلادها، كما حكى عن الواقعة التي ذكرتها في البرنامج وأنه رفض الغناء في حفل تخرج ابنها وطلب أموالا كثيرة.

وقال: “في الصيف اللي فات أنا كنت في الساحل الشمالي وهي طلبتني أني أروح أحضر الحفلة وأكون موجود مع أولادها وأصحابهم، أنا كنت في الفترة دي في مشاكل مع النقابة ومكنش ينفع أني اشتغل وأنزل حفلات”.

وأضاف، “الأستاذة ريهام طلبتني علشان الحفلة وقولتلها أني محترم قرار النقابة”، مشيرا إلى أنه طلب منها ألا تقوم بأي دعاية، لترد عليه أنه سيذهب إلى هناك ويلتقي بأولادها وأصدقائهم ولن يغني فقط يلتقط صور معهم.

وأكمل، “مؤكدا أنه طلب منها مبلغ 30 ألف جنيه، فقالت له “هتاخد 30 ألف وأنت هتقعد ربع ساعة، وفي النهاية أخذت 10 آلاف جنيه وأديتهم لفرقتي”.

وتابع موضحا أنه عندما ذهب اكتشف أنها قامت بدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي وكان عدد الحضور كبيرا، حتى أن الأمن رفض دخوله المكان حتى لا يحدث أي شغب، قائلا: “هي قالتلي أن المكان فيه 20 شخص، لكن لقيت في حوالي 300 شخص”، مضيفا أنه اتصل بها وأخبرها أنه لن يتمكن من دخول الحفل.

وأختتم كلامه قائلا: “أنا بقى لما روحت شفت حاجات مش هينفع اتكلم فيها ولا أحكي عنها حاجة، وأنا مخدتش منها جنيه، مشيرا إلى أنها بعد ذلك اتصل إعداد برنامجها به ليظهر معها لكنه رفض”.