تصدرت المطربة الصاعدة “هنا” إبنة الفنان الراحل “إبراهيم يسري” التريند علي السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، وذلك بعد طرحها نسخة جديدة من أغنية المهرجانات الشهيرة “بنت الجيران للمطربين الشعبيين “حسن شاكوش و “عمر كمال”، حيث قامت هنا بتقديم الأغنية بطريقة خاصة، حيث دمجتها مع أغنية أجنبية معروفة هيDance Monkey ، ولاقت هذه النسخة رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي .

ولكن يبدو أن هذا الأمر أثار استياء وغضب صاحب النسخة الأصلية من الأغنية مطرب المهرجانات حسن شاكوش، الذي حققت له الأغنية نجاحاً هائلاً خلال الفترة الماضية، مع شريكه عمر كمال. حيث قام شاكوش بحذف الفيديو الرسمي للأغنية من موقع “يوتيوب” بعد ثاني يوم من صدورها؛ وبعد محاولات صنّاع الكوفر معه ومع إدارة أعمالة والشركة المسؤولة عن حقوق الأغنية لمعرفة السبب وراء البلوك أو لمحاولة إصلاح الأمر، لكنهم لم يوافقوا على فتح اللينك من جديد.

“هنا إبراهيم يسري”

يُذكر أن هنا إبراهيم يسري، قد طرحت مؤخراً قبل إعادة غنائها “بنت الجيران”، أغنيتها الجديدة “منتاش بعيد” في ذكرى وفاة والدها الفنان الراحل إبراهيم يسرى، حيث ظهرت في فيديو كليب تغني لوالدها وهي تنظر إلى صوره القديمة التي تجمع بينهما. وقد حاز هذا الفيديو كليب علي إعجاب الآلاف من المتابعين .