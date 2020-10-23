أوضح مطرب المهرجانات المصري ​حسن شاكوش​ حقيقة الأخبار التي إنتشرت يوم أمس وتحدثت عن إلقاء القبض عليه من قبل السلطات الأمنية المصرية بسبب إحيائه لإحدى الحفلات ومخالفته إجراءات الحكومة المصرية للحدّ من إنتشار ​فيروس كورونا​.

ونشر شاكوش عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له، وعلّق عليها نافياً الموضوع بالقول:”نا الحمدلله بخير ومفيش أي حاجه صح من الخبر اللي نزل خبر كذب”.

وعاد وأطل من خلال مقطع فيديو، ظهر فيه داخل سيارته ليؤكد على أن هذه الأخبار غير صحيحة وأنها مجرد شائعات.





