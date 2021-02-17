أجرى الفنان المصري ” حسن يوسف ” لقاءا مع ” سكاي نيوز عربية ” كشف من خلاله عن سبب ابتعاده عن الساحة الفنية وغيابه عن الموسم الرمضاني المقبل 2021 .

فأشار حسن يوسف إلى عدم تلقيه أي عروض فنية سواء في الدراما أو السينما واتخاذ شركات الإنتاج والمنتجين موقفا سلبيا منه .

وأضاف أن آخر عرض تلقاه كان من المخرجة منال الصيفي للمشاركة في مسلسل ” جمال الحريم ” إلا أنه اعتذر عن قبول الدور بسبب خلاف على الأجر مع شركة الإنتاج .

كما أعرب حسن يوسف عن استيائه من ” الشللية ” و ” الحسوبية ” على حد وصفه التي أصبحت تسيطر على الوسط الفني .. مؤكدا على أن من يعمل هو من ينتمي لشلة من المنتجين أو المخرجين أو حتى أبطال العمل وهو ما يرفض القيام به خاصة وأنه يرى أن المنتجين الحاليين أقل مهنية من منتجي جيله .

وتابع : ” أتمنى أن ألتقي بكم في عمل يليق بقيمتي الفنية وإلا أنا مكتفي بتاريخي .. أنا ممثل يجي لي شغل أهلاً وسهلاً اللي عايزني يطلبني ” .

وبسؤاله عن تفكيره في اعتزال الفن قال : ” الفنان لا يعتزل الفنان موجود بقيمته وتاريخه حتى يأتي له عمل مناسب .. الفنانون في الخارج عندما يتقدم بهم العمر فإن القائمين على صناعة السينما يتتبعونهم ويستغلون شعبيتهم وحب الناس إليهم ويعرضون عليهم أعمال تليق بسنهم مثل آل باتشينو ” .