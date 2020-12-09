أجرى الفنان الأماراتي ” حسين الجسمي ” لقاءا مع برنامج ” لايت شو ” على هامش الحفل الذي أحياه مؤخرا بمدينة الشارقة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الإمارات .

وخلال اللقاء تحدث حسين الجسمي عن نجاح أغنيته ” بالبنط العريض ” المعروفة بإسم ” لقيت الطبطبة ” فأشار إلى إنها تعتبر إسم على مسمى فكانت طبطبة للناس في ظل ما مروا به في الفترة الأخيرة مع أزمة فيروس كورونا المستجد .

وتابع : ” هي رسالة محبة من محب إلى جمهوره .. أيمن بهجت قمر كتب كلام سحر جميل وأنا سعدت بتلحينها وتوما الموزع عملها توزيع عالمي .. وبركتها كانت لأن كل شئ بالمصري فيه بركة والحمد لله رب العالمين الله كرمنا بنجاح وتميز ووصول لقلب الأطفال والكبار ” .

يذكر أن حسين الجسمي كان قد طرح أغنية بالبنط العريض في شهر أغسطس الماضي وحققت الأغنية حتى الآن حوالي 320 مليون مشاهدة عبر قناة حسين الجسمي على YouTube .