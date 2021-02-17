استضاف الفنان الإماراتي حسين الجسمي المطربة المصرية كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، في منزله بمدينة دبي، حيث يتواجد الثنائي هناك منذ مدة، وقد استضافهما أيضًا الإعلامي مصطفى الآغا في منزله.

ونشرت كارمن صورتين جمعتها مع الجسمي وزوجها مصطفى، عبر “فيسبوك”، وعلقت عليها قائلة: “شكرًا يا غالي على العزومة الجميلة، اتبسطنا جدًا إننا شفناك، وربنا يديم الصداقة والمحبة بيننا دائمًا”.

وعقب نشر “كارمن” لهذه الصور انهالت التعليقات عليها، حيث قال أحد المتابعين:”الله واكبر عليكي من غير نقطه ميكب حرفيا وزي القمر ربنا يديم عليكي النعمه دي يارب ي قمر”.

ولفت “الجسمي” الأنظار بزيادة وزنه من جديد، حيث قال متابع:” كانو حسين أصبح اسمن”، وقال آخر:” راجع سمنان الجسمي”، وعلق ثالث:” زاد وزن الفنان الجسمي… لكن احب صوته جدا”.

وكشفت كارمن سليمان مؤخراً، عن انتهائها من تسجيل أول أغنية خليجية لها، والتي تحمل اسم “تعبت أشكي”، كلمات نهار وألحان بنت الكويت، والمقرر ظهورها للنور نهاية فبراير الجاري، في حين تنوي إصدار الأغنية الثانية “خيرة”، الشهر المقبل، من كلمات عبد اللطيف آل شيخ، وألحان عبد القادر هدود وتوزيع ومكس وماستر محمد عصمت.

على الجانب الآخر، كانت أغنية “ملفت الأنظار” للجسمي قد وصلت لمليون مشاهدة بعد طرحها فى وقت قريب على موقع يوتيوب، وجميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المنصات الموسيقية، والأغنية من أشعار الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيان، وألحان الجسمي نفسه، ومن توزيع زيد عادل ومكساج وماستر جاسم محمد.

ولحن حسين الجسمي الأغنية بلحن رومانسي بمقام “الكرد” الحساس، وامتزجت بها الآلات الغربية والجيتارات والبيانو مع آلة العود والإيقاعات الخليجية، حيث قام بعزف العود صادق جعفر والإيقاعات سمير القطان والجيتارات شريف فهمي، وبيز جيتار أحمد نظمي.

وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الدكتور أشرف زكي، قد رشحت حسين الجسمي لجائزة النيل للمبدعين العرب، وهي أهم وأبرز الجوائز التى تمنحها وزارة الثقافة المصرية للمبدعين من مصر ومختلف الدول العربية عقب ترشيحهم لها، وإجراء التصويت عليها، حيث قال الدكتور أشرف زكي، إن ترشيح النجم العربي حسين الجسمي لهذه الجائزة جاء لدوره المهم والفعال في دعم مصر عبر أغانيه الوطنية، وما قدمه للوطن من خلال مجموعة من الأغاني.